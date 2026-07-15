Данила Козловский сравнил атмосферу в футбольных раздевалках Англии и России

Известный актер стал новым гостем шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?».

Он рассказал, что посещал раздевалки русских команд и «Челси», когда готовился к роли футбольного тренера.

— Когда я готовился к съемкам фильма («Тренер»), меня несколько раз пускали в раздевалки футбольных команд, чтобы подглядеть за атмосферой. Один раз я был в раздевалке «Челси» после матча АПЛ с «Эвертоном», когда еще командой руководил Конте во времена Азара, Аспиликуэты. Наши русские раздевалки впечатлили больше, потому что в наших жизнь, какие-то обсуждения. А там — не то что тишина, но многое было спрятано и «причесано». Но это и правильно, потому что «Челси» — это еще и огромное предприятие, помимо того что футбольный клуб. Это огромный бизнес, деньги, и все должно быть более осторожно. Тот матч «Челси» выиграл, — рассказал Козловский.

Полный выпуск шоу от БЕТСИТИ можно посмотреть в VKВидео и на YouTube.