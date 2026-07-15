Актер Данила Козловский рассказал, сможет ли Мостовой сыграть царя

Известный актер стал новым гостем шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?».

Козловский предположил, смогут ли известные в прошлом футболисты Александр Мостовой или Сергей Игнашевич сыграть в кино царя.

— И Сергей, и Александр достаточно киногеничны, суровые. У обоих прекрасный грим, разноплановый. Сергею можно подобрать парик, Александру тяжелее, но можно сделать разные вариации. Цари разные бывают — из разных эпох и веков, — сказал Козловский.

Полный выпуск шоу от БЕТСИТИ можно посмотреть в VKВидео и на YouTube.