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Сегодня, 12:20

Актер Данила Козловский рассказал, сможет ли Мостовой сыграть царя

Данила Козловский.

Известный актер стал новым гостем шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?».

Козловский предположил, смогут ли известные в прошлом футболисты Александр Мостовой или Сергей Игнашевич сыграть в кино царя.

— И Сергей, и Александр достаточно киногеничны, суровые. У обоих прекрасный грим, разноплановый. Сергею можно подобрать парик, Александру тяжелее, но можно сделать разные вариации. Цари разные бывают — из разных эпох и веков, — сказал Козловский.

Полный выпуск шоу от БЕТСИТИ можно посмотреть в VKВидео и на YouTube.

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Чемпионат мира по футболу 2026

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