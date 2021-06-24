Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о задачах команды на следующий сезон.

«Сезон был долгим и сложным, поэтому хотелось разгрузить голову, зарядиться энергией и сфокусироваться на будущих целях. Все удалось — сейчас я счастлив, что вернулся к работе, началась предсезонная подготовка, тренируемся на полную, чтобы достойно начать защиту титула.

Впереди у нас вновь три турнира — чемпионат России, Кубок страны и Лига чемпионов. Еще матч за Суперкубок. Цель — завоевать больше трофеев, чем в прошлом году. Мы должны стать лучше во многих компонентах, повысить качество игры, быть перфекционистами. Сейчас все внимание сконцентрировано на сборах — работаем без устали день за днем, чтобы, когда начнутся официальные матчи, воплотить на поле все, что отрабатываем на занятиях. Это очень важно", — цитирует Сантоса официальный сайт клуба.

В первом туре предстоящего сезона «Зенит» сыграет с «Химками». По итогам сезона-2020/21 петербургский клуб стал чемпионом России.