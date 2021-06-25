Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Вест Хэм» может передумать подписывать Крала из-за его игры на Евро-2020

10:18
Алекс Крал. Фото Instagram
Алекс Крал. Фото Instagram
Теги:

«Вест Хэм» может отказаться от идеи покупки полузащитника «Спартака» Алекса Крала, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, лондонцы остались недовольны игрой 23-летнего футболиста за сборную Чехии на Евро-2020 и рассмотрят другие варианты усиления полузащиты.

На Евро-2020 Крал провел 3 матча за национальную команду и не отметился результативными действиями. Чехия в 1/8 финала турнира встретится с Нидерландами.

В минувшем сезоне Крал провел 30 матчей за «Спартак» и сделал шесть результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 10 миллионов евро.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 196
Все опросы
Кто выиграет Евро 2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Пять идеальных продуктов для повышения тестостерона у мужчин
Белоруссия и Франция вышли в полуфинал женского чемпионата Европы по баскетболу
УЕФА отменил правило выездного гола. Без него «Зенит» не выиграл бы Кубок УЕФА
«Не дать мне нейтральный статус сейчас — просто некрасиво». Шубенков устроил шоу в микст-зоне в Чебоксарах

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы