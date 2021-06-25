«Вест Хэм» может передумать подписывать Крала из-за его игры на Евро-2020

«Вест Хэм» может отказаться от идеи покупки полузащитника «Спартака» Алекса Крала, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, лондонцы остались недовольны игрой 23-летнего футболиста за сборную Чехии на Евро-2020 и рассмотрят другие варианты усиления полузащиты.

На Евро-2020 Крал провел 3 матча за национальную команду и не отметился результативными действиями. Чехия в 1/8 финала турнира встретится с Нидерландами.

В минувшем сезоне Крал провел 30 матчей за «Спартак» и сделал шесть результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 10 миллионов евро.