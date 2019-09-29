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«Спартак» — «Оренбург»: за что удален игрок гостей?

19:09
«Спартак» — «Оренбург». «Спартак» — «Оренбург». «Спартак» — «Оренбург». «Спартак» — «Оренбург». «Спартак» — «Оренбург». «Спартак» — «Оренбург». «Спартак» — «Оренбург».
«Спартак» — «Оренбург».
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На 71-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Оренбург» (1:2) арбитр Станислав Васильев вынес предупреждение Мишкичу за фол на Гулиеве, для игрока гостей оно стало вторым, и ему пришлось покинуть поле. На мой взгляд, решение судьи чересчур суровое — достаточно было ограничиться назначением штрафного удара. Спартаковец подставился «под» фол соперника, нарушение не было настолько грубым, чтобы удалять игрока через вторую желтую карточку. (Александр Бобров)

Спартак — Оренбург

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