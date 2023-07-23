«Спартак» — «Оренбург»: Хлусевич сравнял счет, Бонгонда отдал голевой пас в дебютном матче в РПЛ

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич сравнял счет в матче первого тура РПЛ против «Оренбурга» — 2:2.

22-летний футболист отметился на 76-й минуте матча. Этот мяч стал для него первым в составе красно-белых.

Автором голевого паса стал форвард «Спартака» Тео Бонгонда, который проводит свой дебютный матч за московскую команду в РПЛ.