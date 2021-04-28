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«Спартак» опубликовал видео обводки Щенникова в исполнении Мозеса

16:47
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«Спартак» в Instagram опубликовал отрывок матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0).

На видео полузащитник красно-белых Виктор Мозес пяткой прокидывает мяч мимо защитника армейцев Георгия Щенникова.

«Окей, пока», — подписано видео.

«Спартак» одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу Джордана Ларссона. ЦСКА с 46 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 50 очками — на третьей строчке.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры