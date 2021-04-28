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«Гвадалахара» не получала предложений от «Краснодара» по нападающему Мачиасу

17:00
Хосе Хуан Мачиас. Фото Instagram
Хосе Хуан Мачиас. Фото Instagram
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«Краснодар» не делал предложение по форварду «Гвадалахары» Хосе Хуану Мачиасу, утверждает ESPN 28 апреля.

Эту информацию подтвердили источники из окружения 21-летнего нападающего. При этом отмечается, что интерес к игроку проявляет ряд европейских клубов.

В нынешнем сезоне Мачиас сыграл за «Гвадалахару» 31 матч, забил 12 мячей и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 10 миллионов евро.

В составе сборной Мексики Мачиас сыграл 5 матчей и забил 4 мяча.

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