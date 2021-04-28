Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал назначение арбитра Сергея Карасева на матч 28 тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Локомотив».

«Поступок, который сотворил Карасев в дерби, работая на ВАР — безобразие, его нужно выкинуть из нашего футбола, он не готов работать на таком уровне, а про европейский я вообще молчу. За такой момент показать красную карточку почти невозможно, в крайнем случае, можно дать желтую. Соболев научился очень красиво падать, на самом деле, Ахметов не сильно ему попал. Ильзату нужно вдолбить в голову, чтобы он прекратил летать как электричка в ноги игрокам. После таких представлений назначать Сергея Карасева на центральный матч тура — беспредел, его нужно оштрафовать тысяч на 200, отстранить на пару туров и больше не подпускать к большим матчам», — сказал Пономорев «СЭ».

Сергей Карасев в ближайшем туре обслужит матч 28 тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Локомотив». Игра пройдет 2 мая в 19:00 по московскому времени

(Антон Иванов)