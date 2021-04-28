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Пономарев — о назначении Карасева: «Это беспредел! Его нужно оштрафовать и отстранить от больших матчей»

16:34
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал назначение арбитра Сергея Карасева на матч 28 тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Локомотив».

«Поступок, который сотворил Карасев в дерби, работая на ВАР — безобразие, его нужно выкинуть из нашего футбола, он не готов работать на таком уровне, а про европейский я вообще молчу. За такой момент показать красную карточку почти невозможно, в крайнем случае, можно дать желтую. Соболев научился очень красиво падать, на самом деле, Ахметов не сильно ему попал. Ильзату нужно вдолбить в голову, чтобы он прекратил летать как электричка в ноги игрокам. После таких представлений назначать Сергея Карасева на центральный матч тура — беспредел, его нужно оштрафовать тысяч на 200, отстранить на пару туров и больше не подпускать к большим матчам», — сказал Пономорев «СЭ».

Сергей Карасев в ближайшем туре обслужит матч 28 тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Локомотив». Игра пройдет 2 мая в 19:00 по московскому времени

(Антон Иванов)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры