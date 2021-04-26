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Дасаев — о победе «Спартака»: «Скучноватая и вязкая игра. Удаление Ахметова — справедливое решение»

14:25
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Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ (1:0).

25&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:0. Главный арбитр игры Павел Кукуян удаляет Ильзата Ахметова.Скверное дерби. Что не так с игрой «Спартак» — ЦСКА и почему удалили Ахметова

«Игра была, конечно, скучноватая и вязкая. Дело в том, что на данный момент яркость игры это не самое главное. Задача сейчас — набрать очки, а остальное неважно. Нужно же все-таки бороться за второе место, за еврокубки. Самое главное, что «Спартак» взял 3 очка и гонится за «Локомотивом». Напряжение чувствовалось. ЦСКА и «Спартак» проиграли в прошлом туре, поэтому как-то осторожничали. Обе команды рассчитывали на один единственный момент. У «Спартака» это получилось, а у ЦСКА нет. Ларссон — это очень хороший нападающий, который весь сезон показывает стабильную игру. 13 голов — это отличный показатель. Промес был не таким ярким? Понимаете, игра вчера была от обороны. В вязкой игре было тяжеловато Квинси», — сказал Дасаев «СЭ».

Дасаев также считает, что судья принял верное решение удалить полузащитника армейцев Ильзата Ахметова.

«Удаление было справедливым, конечно. Вы знаете, Ахметов не первый раз так летит. Ему прощалось, давались желтые карточки. А тут, куда с такой прямой ногой лететь? Так игрока же сломать можно. Красная карточка показана по делу», — добавил Дасаев.

После победы над ЦСКА, «Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — 46 баллов и шестая строчка.

(Артем Бухаев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры