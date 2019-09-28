«Спартак» одолел «Оренбург» в молодежной премьер-лиге
14:05
«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче 11-го тура молодежного чемпионата России. В составе москвичей победным голом отметился полузащитник Степан Оганесян.
После этой победы красно-белые поднялись на 9-е место в таблице.
Молодежные команды
11-й тур
«Спартак — мол» (Москва) — «Оренбург — мол» (Оренбург) — 1:0 (1:0)
Гол: Оганесян, 23.
Судья: Бутан (Красноярск).
28 сентября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
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