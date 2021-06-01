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ЦСКА подписал контракт с воспитанником Тиграном Аванесяном

14:03
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ЦСКА заключил контракт с воспитанником Тиграном Аванесяном, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение 19-летнего полузащитника с армейцами рассчитано до лета 2026 года.

По итогам минувшего сезона Тинькофф РПЛ ЦСКА занял 6-е место в турнирной таблице и не вышел в еврокубки.

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