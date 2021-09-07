Чепчугов: «Я Гинера сильно люблю, чтобы воскресить! Платить надо!»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов в разговоре с «СЭ» рассказал, почему хочет вызвать президента армейцев Евгения Гинера на боксерский поединок. Ранее он написал об этом в своем Instagram.

«Я Гинера сильно люблю, чтобы воскресить! Платить надо!», — сказал Чепчугов «СЭ».

36-летний футболист выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В текущем сезоне он провел семь матчей за «Енисей-2» в ФНЛ 2.