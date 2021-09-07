Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Чепчугов: «Я Гинера сильно люблю, чтобы воскресить! Платить надо!»

22:37
Сергей Чепчугов. Фото Instagram
Сергей Чепчугов. Фото Instagram
Теги:

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов в разговоре с «СЭ» рассказал, почему хочет вызвать президента армейцев Евгения Гинера на боксерский поединок. Ранее он написал об этом в своем Instagram.

«Я Гинера сильно люблю, чтобы воскресить! Платить надо!», — сказал Чепчугов «СЭ».

36-летний футболист выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В текущем сезоне он провел семь матчей за «Енисей-2» в ФНЛ 2.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

ЧМ-2022, отборочный турнир: расписание матчей 7 сентября — Россия — Мальта и другие игры
Тарасова отреагировала на снятие Израиля с ЧМ по художественной гимнастике
«Полный сброд. Полная убогость». Реакция болельщиков на игру сборной России в первом тайме матча с Мальтой
Отборочный турнир ЧМ-2022: расписание и результаты матчей сборной России
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
2
Офсайд