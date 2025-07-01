Бабаев — об интересе «Фенербахче» к Кисляку: «Этот вопрос закрыт, сейчас не время уходить в Турцию»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после общего собрания РПЛ прокомментировал будущее полузащитника Матвея Кисляка. 15 июня стало известно, что «Фенербахче» заинтересован в трансфере российского игрока.

— Вы получали предложение от «Фенербахче»?

— Нет. Был разговор. Нас не устраивает предложение. На сегодняшний день этот вопрос закрыт. Сейчас не время уходить Матвею в Турцию. Если поступает достойное предложение, то мы можем отпустить игрока. Но, повторюсь, не нужно торопиться. Мне отчасти напоминает историю с Головиным. Поверьте, «Монако» — это не первый клуб, который по нему обращался. Мы понимали, что придет время, и мы не ошиблись. Для Матвея не время уходить в турецкий чемпионат. Мы насильно никого не удерживаем. Но в отношении своих воспитанников мы крайне осторожно относимся, тем более когда финансовые предложения даже близко не соответствуют.

— 30 миллионов вас устраивает?

— 30 — это хорошая сумма.

19-летний Кисляк — воспитанник армейского клуба. В сезоне-2024/25 хавбек забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

Контракт хавбека с московским клубом действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.