«Акрон» — «Динамо»: Тюкавин забил первый гол в сезоне

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин открыл счет в матче 3-го тура чемпионата России против «Акрона» — 1:0.

22-летний футболист отличился на 9-й минуте. Для Тюкавина этот забитый мяч стал первым в нынешнем сезоне.