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5 января, 16:01

«Спартак» объявил о назначении Карседо новым главным тренером

Хуан Карлос Карседо.
Фото Global Look Press

«Спартак» объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо новым главным тренером команды.

Соглашение с 52-летним испанцем действует до лета 2028 года.

Предыдущим местом работы Карседо был кипрский «Пафос». Специалист работал в клубе с июля 2023 года, летом 2025 года команда под его руководством впервые в своей истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов. Также вместе с «Пафосом» испанец выигрывал чемпионат и Кубок Кипра. Карседо объявил об уходе из «Пафоса» в воскресенье, 4 января.

Карседо уже работал в «Спартаке» — он был ассистентом в тренерском штабе Унаи Эмери, который возглавлял красно-белых с июля по ноябрь 2012 года.

Испанец входил в штаб Эмери с 2006 по 2019 год, за время работы с ним он трижды подряд выигрывал Лигу Европы с «Севильей», дважды становился обладателем Кубка французской лиги, Кубка и Суперкубка Франции с «ПСЖ» и один раз выиграл чемпионат Франции с парижанами. Помимо «Спартака», «ПСЖ» и «Севильи» Карседо был ассистентом Эмери в «Альмерии», «Валенсии» и «Арсенале».

Хуан Карлос Карседо.Карседо отправился на подписание контракта со «Спартаком». Его заранее жаль

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Хуан Карлос Карседо
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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