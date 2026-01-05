«Спартак» объявил о назначении Карседо новым главным тренером
«Спартак» объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо новым главным тренером команды.
Соглашение с 52-летним испанцем действует до лета 2028 года.
Предыдущим местом работы Карседо был кипрский «Пафос». Специалист работал в клубе с июля 2023 года, летом 2025 года команда под его руководством впервые в своей истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов. Также вместе с «Пафосом» испанец выигрывал чемпионат и Кубок Кипра. Карседо объявил об уходе из «Пафоса» в воскресенье, 4 января.
Карседо уже работал в «Спартаке» — он был ассистентом в тренерском штабе Унаи Эмери, который возглавлял красно-белых с июля по ноябрь 2012 года.
Испанец входил в штаб Эмери с 2006 по 2019 год, за время работы с ним он трижды подряд выигрывал Лигу Европы с «Севильей», дважды становился обладателем Кубка французской лиги, Кубка и Суперкубка Франции с «ПСЖ» и один раз выиграл чемпионат Франции с парижанами. Помимо «Спартака», «ПСЖ» и «Севильи» Карседо был ассистентом Эмери в «Альмерии», «Валенсии» и «Арсенале».
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9
|Ахмат
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10
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
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|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
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|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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