«Спартак» объявил о назначении Карседо новым главным тренером

«Спартак» объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо новым главным тренером команды.

Соглашение с 52-летним испанцем действует до лета 2028 года.

Предыдущим местом работы Карседо был кипрский «Пафос». Специалист работал в клубе с июля 2023 года, летом 2025 года команда под его руководством впервые в своей истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов. Также вместе с «Пафосом» испанец выигрывал чемпионат и Кубок Кипра. Карседо объявил об уходе из «Пафоса» в воскресенье, 4 января.

Карседо уже работал в «Спартаке» — он был ассистентом в тренерском штабе Унаи Эмери, который возглавлял красно-белых с июля по ноябрь 2012 года.

Испанец входил в штаб Эмери с 2006 по 2019 год, за время работы с ним он трижды подряд выигрывал Лигу Европы с «Севильей», дважды становился обладателем Кубка французской лиги, Кубка и Суперкубка Франции с «ПСЖ» и один раз выиграл чемпионат Франции с парижанами. Помимо «Спартака», «ПСЖ» и «Севильи» Карседо был ассистентом Эмери в «Альмерии», «Валенсии» и «Арсенале».