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Яковлев о назначении Карседо в «Спартак»: «Такой специалист нужен был клубу»

Бывший нападающий «Спартака» Павел Яковлев поделился с «СЭ» мнением о назначении Хуана Карседо главным тренером красно-белых.

Московский клуб объявил о подписании контракта с 52-летним испанцем в понедельник, 5 января. Соглашение со специалистом действует до лета 2028 года.

«В «Спартаке» у него уже был опыт, поэтому ему легче будет заходить в команду со своими идеями. Но я бы дал оставшуюся часть сезона доработать Романову, а уже в новом сезоне позвал бы Карседо, потому что в середине сезона ему будет тяжело перестраивать структуру игры и многое другое. С другой стороны, результат сейчас на него не давит, а оценивать его работу будут со следующего сезона. Ему будет проще втянуться. Как тренера я его хорошо изучил, и думаю, что он поможет «Спартаку» своей требовательностью, мотивацией и максимальной вовлеченностью в процесс. Мне кажется, такой специалист и нужен был клубу», — сказал Яковлев «СЭ».

Предыдущим местом работы Карседо был кипрский «Пафос». Специалист работал в клубе с июля 2023 года, летом 2025 года команда под его руководством впервые в своей истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов. Карседо объявил об уходе из «Пафоса» в воскресенье, 4 января.

Карседо уже работал в «Спартаке» — он был ассистентом в тренерском штабе Унаи Эмери, который возглавлял красно-белых с июля по ноябрь 2012 года.

Хуан Карлос Карседо.Карседо отправился на подписание контракта со «Спартаком». Его заранее жаль

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«Спартак» объявил о назначении Карседо новым главным тренером

Бывший футболист «Спартака» Хурадо назвал Карседо отличным тренером
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
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