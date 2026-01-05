Яковлев о назначении Карседо в «Спартак»: «Такой специалист нужен был клубу»

Бывший нападающий «Спартака» Павел Яковлев поделился с «СЭ» мнением о назначении Хуана Карседо главным тренером красно-белых.

Московский клуб объявил о подписании контракта с 52-летним испанцем в понедельник, 5 января. Соглашение со специалистом действует до лета 2028 года.

«В «Спартаке» у него уже был опыт, поэтому ему легче будет заходить в команду со своими идеями. Но я бы дал оставшуюся часть сезона доработать Романову, а уже в новом сезоне позвал бы Карседо, потому что в середине сезона ему будет тяжело перестраивать структуру игры и многое другое. С другой стороны, результат сейчас на него не давит, а оценивать его работу будут со следующего сезона. Ему будет проще втянуться. Как тренера я его хорошо изучил, и думаю, что он поможет «Спартаку» своей требовательностью, мотивацией и максимальной вовлеченностью в процесс. Мне кажется, такой специалист и нужен был клубу», — сказал Яковлев «СЭ».

Предыдущим местом работы Карседо был кипрский «Пафос». Специалист работал в клубе с июля 2023 года, летом 2025 года команда под его руководством впервые в своей истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов. Карседо объявил об уходе из «Пафоса» в воскресенье, 4 января.

Карседо уже работал в «Спартаке» — он был ассистентом в тренерском штабе Унаи Эмери, который возглавлял красно-белых с июля по ноябрь 2012 года.