«Спартак» объяснил, почему Кокорин пропустил матч против «Сочи»
20:36
«Спартак» в Twitter рассказал, почему форвард Александр Кокорин не попал в заявку на матч первого тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».
— Александр Кокорин не играет в сегодняшнем матче из-за небольшого повреждения, — говорится в сообщении красно-белых. — Ждем скорейшего возвращения Саши на поле!
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
Материалы сюжета: Кокорин и «Спартак»
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