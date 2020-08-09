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«Спартак» объяснил, почему Кокорин пропустил матч против «Сочи»

20:36
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» в Twitter рассказал, почему форвард Александр Кокорин не попал в заявку на матч первого тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

— Александр Кокорин не играет в сегодняшнем матче из-за небольшого повреждения, — говорится в сообщении красно-белых. — Ждем скорейшего возвращения Саши на поле!

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