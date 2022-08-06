«Спартак» о лидерстве в РПЛ: «Хорошее начало сезона»

«Спартак» по итогам 4-го тура чемпионата России по футболу останется на первом месте в турнирной таблице.

6 августа москвичи на выезде победили «Урал» со счетом 2:0. Команда набрала 10 очков и вышла в лидеры чемпионата.

В этот же день «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) и упустил шанс вернуться на первое место.

Зато ЦСКА разгромил «Факел» (4:1) и сравнялся со «Спартаком» по очкам (10). У команды даже одинаковая разница забитых и пропущенных мячей — 11:3.