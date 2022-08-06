Актер Баринов цитатой Жванецкого объяснил, что нужно делать «Локомотиву»

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение железнодорожников в матче 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

«Предсказывал такой исход. Некому играть, не было Баринова. Тем не менее, дело не в одном матче. Как говорят: «Что-то в консерватории не в порядке». Надо менять начальство. Потому что после ухода Семина, ничего хорошего сделано не было», — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В следующем туре «Локомотив» 13 августа на своем поле примет «Крылья Советов». «Краснодар» в этот же день в гостях сыграет против московского «Динамо».