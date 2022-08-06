Дубль Олусегуна принес «Краснодару» победу над «Локомотивом»

«Краснодар» на своем поле победил «Локомотив» в матче 4-го тура чемпионата России. Краснодарский клуб выиграл со счетом 3:0.

Все три мяча были забиты ближе к концу второго тайма.

Счет в матче открыл защитник «быков» Кристиан Рамирес. 27-летний игрок обороны забил свой первый гол в чемпионатах России в 111-м по счету матче.

А победу хозяев поля закрепил нападающий Олакунле Олусегун, который оформил дубль.

«Краснодар» набрал 7 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Локомотив» находится на 13-й строчке (2 очка).

В следующем туре «Локомотив» 13 августа на своем поле примет «Крылья Советов». «Краснодар» в этот же день в гостях сыграет против «Динамо».