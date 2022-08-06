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Сегодня, 21:59

Дубль Олусегуна принес «Краснодару» победу над «Локомотивом»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
6 августа. «Краснодар» — «Локомотив» — 3:0.
Фото ФК «Локомотив».

«Краснодар» на своем поле победил «Локомотив» в матче 4-го тура чемпионата России. Краснодарский клуб выиграл со счетом 3:0.

Все три мяча были забиты ближе к концу второго тайма.

Счет в матче открыл защитник «быков» Кристиан Рамирес. 27-летний игрок обороны забил свой первый гол в чемпионатах России в 111-м по счету матче.

А победу хозяев поля закрепил нападающий Олакунле Олусегун, который оформил дубль.

«Краснодар» набрал 7 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Локомотив» находится на 13-й строчке (2 очка).

В следующем туре «Локомотив» 13 августа на своем поле примет «Крылья Советов». «Краснодар» в этот же день в гостях сыграет против «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
06 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
3:0
Локомотив
Голы
Рамирес, 78 (1:0), Олусегун, 84 (2:0), Олусегун, 90 (3:0)
Краснодар
Сафонов Рамирес (Исаенко, 88) Бородин Литвинов Волков Сперцян (Кратков, 88) Черников Баньяц (Сулейманов, 89) Ионов (Ахметов, 87) Манелов (Кривцов, 67) Олусегун
Локомотив
Худяков Тикнизян Мампасси Едвай Живоглядов Магкеев Карпукас (Бабкин, 77) Изидор Миранчук (Камано, 46) Керк Игнатьев (Раконьяц, 82)
Предупреждения
Ионов 8’, Сперцян 20’, Волков 45’, Рамирес 65’, Манелов 86’  -  Миранчук 15’, Мампасси 66’
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Гаврилин (Владимир) Болховитин (Ленинградская область)
ВАР
Панин (Дмитров) Данченко (Уфа)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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16%

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21%

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20%

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34%

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П1

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