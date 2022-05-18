«Спартак» не станет продлевать контракт с Кутеповым, игрок покинет клуб летом

Как стало известно «СЭ», «Спартак» не намерен продлевать соглашение с 28-летним защитником Ильей Кутеповым, которое истекает в июне. Футболист покинет клуб в статусе свободного агента.

Кутепов, продолжающий восстановление после травмы, очень давно не занимался в общей группе команды.

В весенней части сезона он провел на поле одну минуту в дерби с ЦСКА (0:2). А в стартовом составе в последний раз выходил в ноябрьском дерби с «Локомотивом» (1:1).