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«Спартак» не станет продлевать контракт с Кутеповым, игрок покинет клуб летом

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Илья Кутепов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Спартак» не намерен продлевать соглашение с 28-летним защитником Ильей Кутеповым, которое истекает в июне. Футболист покинет клуб в статусе свободного агента.

Кутепов, продолжающий восстановление после травмы, очень давно не занимался в общей группе команды.

В весенней части сезона он провел на поле одну минуту в дерби с ЦСКА (0:2). А в стартовом составе в последний раз выходил в ноябрьском дерби с «Локомотивом» (1:1).

Илья Кутепов
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