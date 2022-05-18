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Слуцкий и игроки «Рубина» раздали около 800 билетов на игру с «Уфой» за три часа

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Слуцкий и игроки «Рубина» раздали около 800 билетов на игру с «Уфой» за три часа.
Фото «СЭ»
Очередь в фан-шоп казанского клуба.
Фото «СЭ»
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«Рубин» перед матчем 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» провел акцию с болельщиками: тренер Леонид Слуцкий, а также игроки команды Юрий Дюпин и Монтассар Тальби три часа раздавали билеты для пришедших в фан-шоп клуба болельщиков, делали с ними селфи и раздавали автографы.

Как сообщили «СЭ» в клубе, Слуцкий и футболисты вручили болельщикам около 800 билетов. В течение трех часов тренер и игроки общались с пришедшими болельщиками.

Очередь в фан-шоп казанского клуба. Фото "СЭ"
Очередь в фан-шоп казанского клуба.
Фото «СЭ»

«Рубин» ранее сообщил, что все билеты для желающих будут бесплатными — их оплатят тренеры и игроки клуба. Всего клуб намерен реализовать на матч с «Уфой» квоту в 30 тысяч бесплатных билетов. Отмечается, что часть билетов «Рубин» реализует в день матча.

Матч заключительного 30-го тура «Рубин» — «Уфа» пройдет 21 мая и начнется в 17.00 мск. В случае победы уфимской команды казанцы вылетят напрямую в ФНЛ.

РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
Леонид Слуцкий
4
1
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2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
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