Слуцкий и игроки «Рубина» раздали около 800 билетов на игру с «Уфой» за три часа

«Рубин» перед матчем 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» провел акцию с болельщиками: тренер Леонид Слуцкий, а также игроки команды Юрий Дюпин и Монтассар Тальби три часа раздавали билеты для пришедших в фан-шоп клуба болельщиков, делали с ними селфи и раздавали автографы.

Как сообщили «СЭ» в клубе, Слуцкий и футболисты вручили болельщикам около 800 билетов. В течение трех часов тренер и игроки общались с пришедшими болельщиками.

Очередь в фан-шоп казанского клуба. Фото «СЭ»

«Рубин» ранее сообщил, что все билеты для желающих будут бесплатными — их оплатят тренеры и игроки клуба. Всего клуб намерен реализовать на матч с «Уфой» квоту в 30 тысяч бесплатных билетов. Отмечается, что часть билетов «Рубин» реализует в день матча.

Матч заключительного 30-го тура «Рубин» — «Уфа» пройдет 21 мая и начнется в 17.00 мск. В случае победы уфимской команды казанцы вылетят напрямую в ФНЛ.