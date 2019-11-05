«Спартак» не планирует проводить товарищеские матчи во время паузы на матчи сборных

«Спартак» не собирается играть товарищеские матчи во время перерыва на игры сборных команд, сообщил главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

— Когда есть время — это хорошо, но многие ребята уедут в сборные, — цитирует Тедеско ТАСС. — отвечая на вопрос о том. — Когда тренируешь большой клуб, сталкиваешься с этой проблемой — есть время для тренировок, но все разъезжаются. Я знаком с этой ситуацией по работе в «Шальке» — у нас было 12-13 игроков сборных. Клуб не планирует проводить товарищеских матчей, потому что многие игроки будут в сборных.

«Спартак» занимает девятое место в чемпионате России, имея в активе 18 очков в 15 матчах.

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