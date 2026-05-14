Семак — про отъезд Дурана: «Он подошел к нам на этой неделе, попросил отпустить его по личным обстоятельствам»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение отпустить из расположения команды нападающего Джона Дурана.
«Он подошел к нам на этой неделе, попросил отпустить его по личным обстоятельствам. Мы пошли ему навстречу и отпустили», — цитирует Семака клубная пресс-служба.
Ранее в «Зените» отметили, что о возвращении 22-летнего колумбийца объявят дополнительно.
Дуран играет за «Зенит» на правах аренды из «Аль-Насра» с февраля 2026 года. Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. За российскую команду он в 11 матчах отметился двумя голами и одной результативной передачей.
17 мая «Зенит» сыграет с «Ростовом» в гостевом матче 30-го тура РПЛ.
Источник: ФК «Зенит»
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|
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|3
|0
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|9
|
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|3
|0
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|
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|2
|2
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|8
|
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|0
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|
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|5
|
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|2
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|5
|
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|1
|1
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|4
|
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|1
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|4
|
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|0
|3
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|
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|
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|0
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|
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|2
|
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|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
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|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
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|1
|0
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