Семак — про отъезд Дурана: «Он подошел к нам на этой неделе, попросил отпустить его по личным обстоятельствам»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение отпустить из расположения команды нападающего Джона Дурана.

«Он подошел к нам на этой неделе, попросил отпустить его по личным обстоятельствам. Мы пошли ему навстречу и отпустили», — цитирует Семака клубная пресс-служба.

Ранее в «Зените» отметили, что о возвращении 22-летнего колумбийца объявят дополнительно.

Дуран играет за «Зенит» на правах аренды из «Аль-Насра» с февраля 2026 года. Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. За российскую команду он в 11 матчах отметился двумя голами и одной результативной передачей.

17 мая «Зенит» сыграет с «Ростовом» в гостевом матче 30-го тура РПЛ.

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