«Спартак» назвал состав на дерби с «Динамо»

«Спартак» и «Динамо» объявили свои стартовые составы на московское дерби

«Спартак» назвал состав на гостевой матч 20-го тура Тинькофф РПЛ против Динамо".

С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Селихов, Жиго, Джикия, Кофрие, Умяров, Мартинс, Аиртон, Мозес, Бакаев, Промес, Николсон.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Сазонов, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Грулёв, Захарян, Смолов.

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдет сегодня, 6 марта, на ВТБ Арене в Москве. Начало — в 19.00 мск.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» — девятый.