Путин подписал закон о борьбе с «договорняками» в спорте

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводятся такие понятия, как «конфликт интересов» и «инсайдерская информация» в сфере физической культуры и спорта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в законе закрепляются понятия «конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта» и «инсайдерская информация».

Инсайдерской считается информация, определяемая в качестве таковой общероссийской спортивной федерацией или профессиональной лигой в отношении развиваемого ею вида спорта и проводимых соревнований.

Общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги, согласно закону, обязаны утвердить перечни инсайдерской информации и обеспечить их размещение на своих официальных сайтах в течение пяти дней с момента их утверждения. Организаторы соревнований обязаны включать в положения и регламенты официальных спортивных соревнований требования о предотвращении конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта, а также меры, направленные на реализацию таких требований.