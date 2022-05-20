«Спартак» назвал расширение РПЛ необоснованным и деструктивным шагом
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков еще раз подчеркнул: клуб выступает против возможного расширения РПЛ.
«К концу сезона снова заговорили о расширении лиги. Считаем нужным прояснить свою позицию. Мнение «Спартака» остается неизменным — мы категорически против этого экономически необоснованного шага. Понимаю, что вопросы экономики, возможно, волнуют только наш клуб, но расхлебывать последствия этого деструктивного решения все равно придется всем», — приводит пресс-служба красно-белых слова Мележикова.
По его словам, расширение лиги принесет клубу только два домашних матча с низким интересом и два затратных выезда.
«Напомним, что еще недавно голландской компанией Hypercube было проведено исследование, которое показало, что арифметическое увеличение количества участников — наихудший из возможных вариантов реформ. Мы с этим согласны. Лично для нас это не даст ничего кроме двух домашних матчей с низким интересом и двух затратных выездов. Кроме того, мораторий на вылет — это нарушение спортивного принципа. Единственное выгодоприобретатели — команды, которым грозит ФНЛ», — заявил гендиректор «Спартака».
«На наш взгляд гораздо более разумным изменением станет разделение на две восьмерки, что повысит число статусных матчей, добавит интриги и положительно отразится на коммерческих доходах в эти сложные времена. Другой вариант — Кубок лиги. А расширение только усугубит ситуацию», — подчеркнул Мележиков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0