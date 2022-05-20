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«Спартак» назвал расширение РПЛ необоснованным и деструктивным шагом

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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков еще раз подчеркнул: клуб выступает против возможного расширения РПЛ.

«К концу сезона снова заговорили о расширении лиги. Считаем нужным прояснить свою позицию. Мнение «Спартака» остается неизменным — мы категорически против этого экономически необоснованного шага. Понимаю, что вопросы экономики, возможно, волнуют только наш клуб, но расхлебывать последствия этого деструктивного решения все равно придется всем», — приводит пресс-служба красно-белых слова Мележикова.

По его словам, расширение лиги принесет клубу только два домашних матча с низким интересом и два затратных выезда.

«Напомним, что еще недавно голландской компанией Hypercube было проведено исследование, которое показало, что арифметическое увеличение количества участников — наихудший из возможных вариантов реформ. Мы с этим согласны. Лично для нас это не даст ничего кроме двух домашних матчей с низким интересом и двух затратных выездов. Кроме того, мораторий на вылет — это нарушение спортивного принципа. Единственное выгодоприобретатели — команды, которым грозит ФНЛ», — заявил гендиректор «Спартака».

«На наш взгляд гораздо более разумным изменением станет разделение на две восьмерки, что повысит число статусных матчей, добавит интриги и положительно отразится на коммерческих доходах в эти сложные времена. Другой вариант — Кубок лиги. А расширение только усугубит ситуацию», — подчеркнул Мележиков.

ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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Арсенал – Урал
 - : -
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Краснодар – Ахмат
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