«Спартак» назвал расширение РПЛ необоснованным и деструктивным шагом

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков еще раз подчеркнул: клуб выступает против возможного расширения РПЛ.

«К концу сезона снова заговорили о расширении лиги. Считаем нужным прояснить свою позицию. Мнение «Спартака» остается неизменным — мы категорически против этого экономически необоснованного шага. Понимаю, что вопросы экономики, возможно, волнуют только наш клуб, но расхлебывать последствия этого деструктивного решения все равно придется всем», — приводит пресс-служба красно-белых слова Мележикова.

По его словам, расширение лиги принесет клубу только два домашних матча с низким интересом и два затратных выезда.

«Напомним, что еще недавно голландской компанией Hypercube было проведено исследование, которое показало, что арифметическое увеличение количества участников — наихудший из возможных вариантов реформ. Мы с этим согласны. Лично для нас это не даст ничего кроме двух домашних матчей с низким интересом и двух затратных выездов. Кроме того, мораторий на вылет — это нарушение спортивного принципа. Единственное выгодоприобретатели — команды, которым грозит ФНЛ», — заявил гендиректор «Спартака».

«На наш взгляд гораздо более разумным изменением станет разделение на две восьмерки, что повысит число статусных матчей, добавит интриги и положительно отразится на коммерческих доходах в эти сложные времена. Другой вариант — Кубок лиги. А расширение только усугубит ситуацию», — подчеркнул Мележиков.