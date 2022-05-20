Агент Языджи рассказал о переговорах между ЦСКА и «Лиллем»

Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи рассказал «СЭ» о будущем игрока.

«Выкупит ли ЦСКА Языджи? Между нами и клубом нет проблем. Продолжаются только переговоры ЦСКА и «Лилля», — сказал Чебеджи «СЭ».

Напомним, что ЦСКА арендовал полузащитника у «Лилля» до конца сезона-2021/22 во время зимнего трансферного окна. У клуба есть право выкупа 25-летнего турка за 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах за москвичей.