«Спартак» назвал причину отсутствия Промеса в заявке на матч с «Крыльями»
Пресс-служба «Спартака» в Twitter объяснила, почему в заявке на матч 2-го тура Тинькофф РПЛ с «Крыльями Советов» отсутствует нападающий Квинси Промес.
«Квинси Промес продолжает восстановление от повреждений, полученного в игре с «Рубином», — говорится в сообщении.
Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится сегодня, 30 июля. Начало — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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