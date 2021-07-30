«Крылья Советов» — «Спартак»: Игнатов и Бакаев выйдут в основе, Промес не попал в заявку
«Крылья Советов» примут «Спартак» в матче 2-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
Нападающий Квинси Промес не попал в заявку красно-белых на эту встречу.
«Крылья Советов»: Ломаев, Божич, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Якуба Ежов, Иванисеня, Сергеев, Сарвели.
Запасные: Фролов, Овсянников, Чернов, Карпов, Липовой, Витюгов, Пиняев, Пруцев, Онугха, Цыпченко.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Игнатов, Мозес, Бакаев, Соболев.
Запасные: Ребров, Марков, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Мирзов, Ломовицкий, Крал, Хендрикс, Мелкадзе, Ларссон.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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