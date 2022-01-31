«Спартак» намерен подать несколько исков в отношении бывшего гендиректора Газизова

«Спартак» направит несколько исков в отношении бывшего генерального директора Шамиля Газизова с целью взыскать средства, которые клуб потратил на юридические услуги.

«Думаю, что на этой неделе подадим несколько исков в отношении Газизова, — цитирует ТАСС юриста «Спартака» Татьяну Завьялову. — Конечно, несколько исков, потому что мы участвовали не в одном деле, а они законодательно подаются именно по тому делу, по которому проходили разбирательства, соответственно, по двум делам, которые уже вступили в законную силу, — иск к «Капитальным активам» и иск «Спартака» по Уфе.

Мы хотим взыскать средства, которые потратили на юридические услуги. Более того, Газизов списал с клуба 88 млн рублей под соглашением, под которым он уходил. Конечно, мы хотим их вернуть".

Завьялова заявила, что сумма, требуемая с Газизова, будет составлять больше 100 миллионов рублей.

«Иски по тем делам, которые подавал Газизов. Мы ходили на них, выстраивали линию защиты, большой коллектив работал над этим. Получается, что 88 млн рублей он списал, плюс проценты за время пока он ими пользуется, плюс юридические услуги. Конечно, это будет больше 100 млн рублей», — добавила она.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором «Уфы», с марта 2021 года он вновь стал работать в уфимском клубе.