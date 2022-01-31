Карпин и Галактионов побывали на тренировке «Ахмата» на сборе в Турции

Тренерский штаб сборной России во главе с главным тренером Валерием Карпиным и наставник молодежной национальной команды Михаил Галактионов побывал на тренировке «Ахмата» в Анталье. Грозненцы в Турции проводят зимний сбор. Специалисты присутствовали на утреннем занятии команд. 31 января «Ахмат» потерпел поражение от «Лапи» (0:1) в товарищеском матче. На утренней игре с участием грозненцев присутствовал тренерский штаб сборной России во главе с главным тренером Валерием Карпиным, а также главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов. pic.twitter.com/C8E3rpTsHz — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) January 31, 2022