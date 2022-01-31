«Зенит» проведет три товарищеских матча с датскими клубами

«Зенит» на официальном сайте объявил соперников по контрольным матчам в рамках тренировочного сбора в португальском Лагуше.

Сине-бело-голубые сыграют с датскими «Мидтьюлланом» (3 февраля), «Копенгагеном» (10 февраля) и «Брондбю» (11 февраля).

Кроме того, 7 февраля петербургский клуб проведет еще одну контрольную встречу, информация о сопернике станет известна позже.