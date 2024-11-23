«Спартак» — «Локомотив»: гости сделали тройную замену в перерыве

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сделал тройную замену в перерыве матча против «Спартака» в 16-м туре РПЛ.

На замену вышли Тимур Сулейманов, Владислав Сарвели и Сергей Пиняев. Поле покинули Артем Карпукас, Дмитрий Воробьев и Максим Ненахов.

После первого тайма железнодорожники уступают со счетом 0:3.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».