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Судейство

Сегодня, 19:06

Газинский — о пенальти в матче с «Химками»: «Мне показалось, что соперник симулировал»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал ничью с «Химками» (2:2) в 16-м туре РПЛ.

— Тяжелые погодные условия. Обидно упускать победу в конце. В первом тайме у нас было больше момент. Очень рад, что смог забить, долго не играл. В таких матчах нужно дожимать соперника. Забивать третий и забирать матч.

— Был ли пенальти?

— Мне показалось, что соперник симулировал. Потом подошел к судье, он сказал, что был контакт.

Алексей Сухой в&nbsp;момент единоборства Даниэля Фернандеса и&nbsp;Лукаса Оласы. «Химки» — «Краснодар»: ВАР вмешался ошибочно. В итоге в ворота гостей назначен пенальти

Юрий Газинский
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Химки
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
13
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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Рубин – Акрон
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Оренбург – Зенит
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ЦСКА – Ростов
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Химки – Краснодар
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Спартак – Локомотив
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24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
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24.11 16:30
Факел – Динамо
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Алексей Батраков

Локомотив

 10
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П
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Бителло

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 6
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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