«Спартак» — «Локомотив»: Пиняев отыграл один мяч

«Локомотив» сократил отставание в счете в матче против «Спартака» в 16-м туре РПЛ — 1:3.

На 55-й минуте отличился Сергей Пиняев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».