Арбитр Турбин правильно наказал «Крылья» 11-метровым в матче со «Спартаком»

На 58-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» арбитр Евгений Турбин быстро принял верное решение и назначил 11-метровый удар в ворота самарцев.

«Спартак» — «Крылья Советов».

Судья наказал гостей за фол по неосторожности Александра Солдатенкова, который попал сопернику рукой в лицо.