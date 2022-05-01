«Спартак» — «Крылья Советов»: Турбин правильно наказал гостей 11-метровым
Арбитр Турбин правильно наказал «Крылья» 11-метровым в матче со «Спартаком»
На 58-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» арбитр Евгений Турбин быстро принял верное решение и назначил 11-метровый удар в ворота самарцев.
«Спартак» — «Крылья Советов».
Судья наказал гостей за фол по неосторожности Александра Солдатенкова, который попал сопернику рукой в лицо.
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|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
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|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
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|
Химки – Уфа
|- : -
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|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
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|
Арсенал – Н. Новгород
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|
|
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Уфа
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|
|
Дмитрий Полоз
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|13
|
|
Матео Кассьерра
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Далер Кузяев
Зенит
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|
|
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Реми Кабелла
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Спартак
|15
|1
|4
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Горан Чаушич
Арсенал Т
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|1
|3
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