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Сегодня, 21:50

Ринат Билялетдинов считает, что фаворит сезона определится в матче «Динамо» и «Зенита»

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Экс-тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением о том, какой клуб может составить конкуренцию «Зениту» в текущем сезоне РПЛ.

«Впереди матч «Зенит» — «Динамо». Можно рискнуть и сказать, что после него примерно станет понятен прогноз на сезон. «Краснодар» буксует. За ЦСКА после 5:1 с «Оренбургом», несмотря на расставание с Чаловым, будет интересно посмотреть — возможно, им удастся приблизиться. Сыграй «Зенит» удачно с «Динамо», ЦСКА, «Спартаком» и «Краснодаром» — и интрига будет закончена. Она останется только в борьбе за призовые места», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

По итогам 3-х туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками. Петербургский клуб одержал 3 победы с разницей мячей 13-0.

Источник: Metaratings
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
Результаты / календарь
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28 тур
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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