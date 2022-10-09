«Спартак» разгромил «Крылья Советов» и вышел на второе место в РПЛ

«Спартак» в домашнем матче 12-го тура чемпионата России одержал волевую победу над «Крыльями Советов» (5:2).

В составе хозяев отличились Квинси Промес (10-й и 11-й голы в РПЛ), Александр Соболев (дважды) и Руслан Литвинов. У гостей голы на счету Романа Ежова и Амара Рахмановича.

Красно-белые набрали 25 очков и вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата России, самарцы с 11 очками на 11-й строчке.

В 13-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА, «Крылья» примут «Сочи».