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9 октября, 16:01

Кавазашвили рассказал, что был удивлен, когда Цорн в «Спартаке» не дал ему бесплатный абонемент

Алина Савинова
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на увольнение Томаса Цорна с поста спортивного директора «Локомотива».

«Локомотив» совершил те же ошибки, наступил на те же грабли, что очень здорово применял господин Федун в «Спартаке» — бесконечная смена тренерского штаба и руководства команды. Я помню, когда Томаса Цорна пригласили в «Спартак».

Я тогда к нему обратился с просьбой и сказал: «Слушай, я ветеран команды, имею заслуги в «Спартаке» и в мировом футболе тоже. Можете мне дать абонемент премиум-класса на домашние матчи команды?» Он мне сказал, что если я напишу письмо, то данный вопрос он сможет решить. На следующий день я ему отправляю письмо, а через неделю, когда я ему звонил, он мне ответил, что не может дать мне бесплатный абонемент, потому что каждая копейка в клубе считается, и он должен отчитываться перед советом директоров.

Я тогда был очень удивлен и сказал: «Томас, я впервые вижу такого человека, который не может ценить великих ветеранов команды и СССР». Когда через пару месяцев после этого его убрали, я так и подумал, что он не понял, куда пришел работать и с кем имеет дело", — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

«Локомотив» уволил Цорна с поста спортивного директора 8 октября после поражения московского клуба в матче 12-го тура РПЛ от «Сочи» (0:4). Также в отставку ушел главный тренер команды Йозеф Циннбауэр.

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-tsorn-v-spartake-ne-dal-mne-besplatnyy-abonement-ya-togda-byl-ochen-udivlen-1380675/
Анзор Кавазашвили
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
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 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
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