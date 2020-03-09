Сегодня «Спартак» примет на своем поле «Краснодар» в матче 21-го тура Тинькофф-чемпионата России. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Команда Мурада Мусаева идет на третье месте в турнирной таблице, набрав 38 очков, а красно-белые располагаются на 10-й строчке.

Следить за матчем «Спартак» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Спартак» — «Краснодар»