«Химки» — «Локомотив»: Джикия в старте хозяев на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Локомотива» на матч 12-го тура РПЛ.

В старте подмосковной команды впервые в чемпионате России выйдет защитник Георгий Джикия.

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Ориньо, Фернандес, Мирзов, З. Бакаев, Хосонов, Вера, Мехия, Заболотный.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Погостнов, Ньямси, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев, Пиняев.

Матч пройдет на стадионе «Арена Химки». Начало — в 16:30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.