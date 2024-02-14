«Спартак» — «Кайрат»: Мозес забил шестой гол в ворота казахстанцев

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес забил гол в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ против «Кайрата».

Нигериец воспользовался ошибкой соперника на 85-й минуте: защитник казахстанской команды неудачно скинул мяч головой вратарю, после чего оба упали. Мозес подхватил мяч и отправил его в пустые ворота.

Благодаря разгромной победе над «Кайратом» «Спартак» выиграет Зимний Кубок РПЛ во второй раз подряд.