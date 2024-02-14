«Спартак» разгромил «Кайрат» и стал победителем Зимнего кубка РПЛ

«Спартак» разгромил «Кайрат» в матче Winline Зимнем кубке РПЛ — 6:0.

У красно-белых в первом тайме голы забивали Александр Соболев и Антон Зиньковский. Во второй половине встречи отличились Даниил Хлусевич, Виктор Мозес и Квинси Промес (дубль), которому в первом голе ассистировал Манфред Угальде.

«Спартак» набрал 6 очков и стал победителем Зимнего кубка РПЛ в 2024 году. Команда Гильермо Абаскаля опередила «Ростов» (6) по разнице голов. «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» набрали по три очка.

Красно-белые стали обладателями Зимнего кубка РПЛ второй год подряд.

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча.

Товарищеский матч. Клубы

«Спартак» (Россия) — «Кайрат» (Казахстан) — 6:0 (2:0)

Голы: Соболев, 9 (1:0). Зиньковский, 14 (2:0). Хлусевич, 55 (3:0). Промес, 62 (4:0). Промес, 82 (5:0). Мозес, 85 (6:0).

«Спартак»: Максименко (Селихов, 46), Чернов (Джикия, 78), Бабич (Маслов, 78), Зобнин (Классен, 78), Зиньковский (Мозес, 60), Игнатов (Промес, 60), Умяров (Зорин, 41), Медина (Рябчук, 78), Пруцев, Хлусевич (Денисов, 78), Соболев (Угальде, 60).

Судья: Шафеев (Волгоград).

14 февраля. Абу-Даби. Стадион «Al Nahyan Stadium».