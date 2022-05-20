«Спартак» изучает возможность продажи пива на своем стадионе

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о перспективах продажи пива на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена».

«Клуб сейчас изучает юридические тонкости на этот счет. Разумеется, мы за реализацию пива, о чем много раз говорили. Что касается финала Кубка, то организует матч РФС, логичнее задать вопросы коллегам», — цитирует Зеленова Metaratings.ru.

Ранее «СЭ» сообщал, что уже 21 мая на матче 30-го тура чемпионата России «Динамо» — «Сочи» московский клуб планирует продавать пиво на стадионе.

Позже Telegram-канал «Первоспортивный» добавил, что с высокой вероятностью продажа этого алкогольного напитка будет на финале БЕТСИТИ Кубка России, в котором сыграют 29 мая «Спартак» и «Динамо» на московском стадионе «Лужники».

Продажа алкоголя на стадионах стала возможна в Москве после недавнего постановления правительства города. Согласно документу, продавать алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5 процента разрешено в качестве эксперимента на спортивных объектах столицы страны. Такая норма действует до 31 декабря 2022 года.