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«Спартак» изучает возможность продажи пива на своем стадионе

Роман Шишов
Корреспондент
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о перспективах продажи пива на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена».

«Клуб сейчас изучает юридические тонкости на этот счет. Разумеется, мы за реализацию пива, о чем много раз говорили. Что касается финала Кубка, то организует матч РФС, логичнее задать вопросы коллегам», — цитирует Зеленова Metaratings.ru.

Ранее «СЭ» сообщал, что уже 21 мая на матче 30-го тура чемпионата России «Динамо» — «Сочи» московский клуб планирует продавать пиво на стадионе.

Позже Telegram-канал «Первоспортивный» добавил, что с высокой вероятностью продажа этого алкогольного напитка будет на финале БЕТСИТИ Кубка России, в котором сыграют 29 мая «Спартак» и «Динамо» на московском стадионе «Лужники».

Продажа алкоголя на стадионах стала возможна в Москве после недавнего постановления правительства города. Согласно документу, продавать алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5 процента разрешено в качестве эксперимента на спортивных объектах столицы страны. Такая норма действует до 31 декабря 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-izuchaet-yuridicheskie-tonkosti-vozmozhnoy-prodazhi-piva-na-otkrytie-bank-arene-1271116/
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2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
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Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
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 - : -
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 - : -
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