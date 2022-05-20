Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход полузащитника армейцев Алана Дзагоева.

«Он уже легенда ЦСКА! Правильно делает, что уходит. Уже возраст, и плюс он постоянно тянет заднюю поверхность бедра. Он не может играть в полную силу. Алан — пример для подражания. Честь ему и хвала. Он останется в памяти клуба, болельщиков и руководства», — сказал Пономарев «СЭ».

Дзагоев провел за московский клуб 397 матчей, в которых забил 77 мячей. Полузащитник стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России в составе ЦСКА.