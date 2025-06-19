«Спартак» интересуется защитником «Фенербахче» Брайтом Осейи-Сэмюэлом

«Спартак» рассматривает возможность подписания контракта с защитником «Фенербахче» и сборной Нигерии Брайтом Осейи-Сэмюэлом, сообщает Metaratings.ru.

Его контракт с турецким клубом завершается 20 июня.

По данным источника, в подписании игрока также заинтересован «Бешикташ».

Осейи-Сэмюэл выступает за «Фенербахче» с 2021 года. За это время он провел 120 матчей и забил 6 мячей. Также он принял участие в 22 матчах за сборную Нигерии.