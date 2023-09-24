Источник: «Спартак» и «Ростов» могут сыграть в Зимнем Кубке РПЛ в ОАЭ

«Спартак» и «Ростов» планируют принять участие в Зимнем Кубке РПЛ в ОАЭ, сообщает «РБ Спорт». Он пройдет с 1 по 15 февраля 2024 года.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев подтвердил, что турнир пройдет в феврале в Абу-Даби.

В этом году турнир проходил со 2 по 11 февраля в Абу-Даби. Победителем стал «Спартак». Команда Гильермо Абаскаля опередила «Сочи», «Ростов» и «Краснодар».