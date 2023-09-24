Селихов попросил замену в матче с «Динамо» из-за хронической травмы спины

По информации «СЭ», вратарь «Спартака» Александр Селихов попросил замену в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0) из-за дискомфорта, связанного с хронической травмой спины.

Сегодня, 24 сентября голкипер красно-белых пройдет обследование, после чего станет известен срок восстановления и футболиста и время, когда он сможет вернуться на поле.

Селихов полностью провел первый тайм в матче с «Динамо» и был заменен в перерыве. Вместо него у «Спартака» появился Александр Максименко. После игры главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что Селихова заменили из-за проблем со спиной.

В сезоне-2023/24 Селихов принял участие в трех матчах красно-белых и пропустил два гола, отыграв две встречи на ноль.